Количество жертв лесных пожаров в Греции возрастает

25 Июля 2018

Количество жертв лесных пожаров в Греции возросло до 74. Среди погибших много детей. Еще более 200 человек пострадали. В стране объявлен трехдневный траур. Впрочем, спасателям с большего удалось взять ситуацию под контроль, огонь продолжают тушить с воздуха. Местные власти утверждают, что со вчерашнего дня ситуация значительно улучшилась. К слову, в борьбе с огнем грекам помогают Италия, Германия, Франция, Кипр, Португалия и ряд других стран.

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