24 Апреля 2018 19:12

Государственный совет КНР выпустил "Отчет о соблюдении прав человека в США в 2017 году", который стал ответом на доклад Госдепартамента. Этот документ был опубликован 20 апреля и содержал негативные акценты в отношении России и Китая.

Пекин в ответной публикации заявил, что Вашингтон вновь позиционирует себя как "стража прав человека", хотя в самих США наблюдаются систематическая расовая дискриминация, серьезные недостатки в американской демократии и растущий разрыв между бедными и богатыми. В Пекине также напомнили Вашингтону о военных операциях США за рубежом, которые приводят к гибели мирных жителей.