В мире
17 Октября 2017 09:01
КНДР снова грозит США войной
В Пхеньяне заявили, что готовы поддержать программу по полному уничтожению ядерного оружия в мире, но свой арсенал сохранят, пока видят угрозу от Вашингтона. Об этом сообщил заместитель постпреда Северной Кореи при ООН. Дипломат подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент.
Напомним, лидеры двух стран - Ким Чен Ын и Дональд Трамп - неоднократно обменивались угрозами и оскорблениями. Поводом для этого послужили запуски КНДР баллистических ракет и испытание водородной бомбы. Действия Пхеньяна осудили многие страны.
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