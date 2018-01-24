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КНДР призвала всех корейцев к объединению
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25 Января 2018 08:12

КНДР призвала всех корейцев к объединению

Сообщение было опубликовано на сайте Центрального телеграфного агентства Северной Кореи. Власти выражают надежду, что 2018-й станет "годом крутого поворота" в сближении сторон. Пхеньян отметил, что граждане обеих Корей должны иметь возможность свободно передвигаться, чтобы разрядить острую военную напряженность, и создать мирный климат на полуострове. Также КНДР заверила, что "разгромит все попытки, которые будут препятствовать воссоединению двух стран".
  

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