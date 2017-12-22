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КНДР отвергает новую резолюцию Совбеза ООН
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24 Декабря 2017 09:11

КНДР отвергает новую резолюцию Совбеза ООН

КНДР отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, которая ужесточает санкции в связи с ракетной и ядерной программой. Пхеньян считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД страны. Подчеркивается, что Северная Корея продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания для достижения баланса сил с США и искоренения ядерных угроз.

  

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