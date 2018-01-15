КНДР отправит оркестр на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане

15 Января 2018 19:04

К такому соглашению Сеул и Пхеньян пришли в ходе сегодняшних переговоров в приграничной деревне Пханмунджом. 140 музыкантов выступят в Сеуле и городе Каннын – он расположен рядом с Пхенчханом и будет принимать некоторые соревнования. Напомним, ранее стороны достигли договоренности об участии в Играх северокорейских спортсменов. Сеул также заявил о готовности приостановить действие санкций в отношении КНДР на время Олимпиады. Ситуация на Корейском полуострове обострилась в ушедшем году после испытания Северной Кореей баллистических ракет, способных достичь территории США. Однако в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности снизить напряженность в регионе. Ожидается, что участие КНДР в Олимпиаде станет первым шагом к активизации межкорейского диалога.