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КНДР направит делегацию высокопоставленных чиновников на зимнюю Олимпиаду
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9 Января 2018 09:05

КНДР направит делегацию высокопоставленных чиновников на зимнюю Олимпиаду

Такое предложение прозвучало час назад на переговорах Сеула и Пхеньяна. В частности, запланировано посещение южнокорейского Пхенчхана спортсменами, дипломатами и артистами из КНДР. Приедет в столицу Олимпиады и демонстрационная команда Северной Кореи по таэквондо. В свою очередь Сеул предложил провести в середине февраля встречи семей, разъединенных во время Корейской войны.

  

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