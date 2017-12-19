КНДР намерена стать самой мощной ядерной и военной державой

16 Декабря 2017 12:06

Об этом на очередном заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель КНДР при ООН. На заседании Ча Сон Нам появился впервые за 4 года. В своем выступлении постпред КНДР отметил, что Пхеньян не нарушает интересов других стран, а наличие ядерного оружия свидетельствует лишь о поддержании безопасности в регионе.