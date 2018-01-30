В мире
30 Января 2018 15:07
Классическая музыка в токийском метро
В токийском метро в отдельных поездах во время движения стала звучать классическая музыка. Предполагается, что новшество позволит обеспечить пассажирам более комфортную поездку. Среди музыкальных произведений – ноктюрны Шопена, "Лунный свет" для фортепиано Клода Дебюсси. Пассажиры остались довольны таким музыкальным сопровождением.
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