Китай во власти жары

28 Июня 2018
В провинции Хэбэй температура достигала 40 с плюсом. В Пекине 38, а уже завтра днем будет плюс 39. Даже ночью температура не опустится ниже 30. Метеорологи говорят: жаркая погода сохранится до конца недели.

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