Китай обвинил ВВС США в нарушении территориальных вод

20 Января 2018 15:03

По словам представителя МИД КНР, американский ракетный эсминец незаконно вторгся на территорию в районе острова Хуанянь в Южно-Китайском море. Дипломат также заявил, что такие действия США, прежде всего, подрывают суверенитет Китая и нарушают основные нормы международных отношений.