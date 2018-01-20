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Китай обвинил ВВС США в нарушении территориальных вод
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20 Января 2018 15:03

Китай обвинил ВВС США в нарушении территориальных вод

По словам представителя МИД КНР, американский ракетный эсминец незаконно вторгся на территорию в районе острова Хуанянь в Южно-Китайском море. Дипломат также заявил, что такие действия США, прежде всего, подрывают суверенитет Китая и нарушают основные нормы международных отношений.  

  

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