В мире
27 Апреля 2018 07:07
Ким Чен Ын стал первым северокорейским главой, который посетил Республику Корея
Историческая событие. Ким Чен Ын прибыл с визитом в Южную Корею. Несколько часов назад лидер КНДР пересек границу в пункте Пханмунджом, став первым северокорейским главой, который посетил Республику Корея. Ким Чен Ына встретил лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Главы двух стран обменялись рукопожатиями - историческую встречу транслировали в прямом эфире ведущие каналы мира. Сейчас переговоры между двумя лидерами Корейского полуострова проходят в Доме мира. На повестке дня - вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
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