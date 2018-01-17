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Киевский университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны
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17 Января 2018 12:17

Киевский университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств на оплату за тепло и электроэнергию. Учащихся перевели в режим дистанционного обучения, но до сих пор они не получили рекомендации от преподавателей. В таком режиме вуз будет работать до 5 марта.

Напомним, ранее несколько вузов Одессы были вынуждены отменить занятия до конца февраля из-за отсутствия денег на оплату отопления учебных корпусов.

  

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