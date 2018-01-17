Киевский университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны

17 Января 2018 12:17

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств на оплату за тепло и электроэнергию. Учащихся перевели в режим дистанционного обучения, но до сих пор они не получили рекомендации от преподавателей. В таком режиме вуз будет работать до 5 марта.

Напомним, ранее несколько вузов Одессы были вынуждены отменить занятия до конца февраля из-за отсутствия денег на оплату отопления учебных корпусов.