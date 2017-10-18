Киевская полиция усилила охрану здания Верховной рады Украины

В мире
18 Октября 2017 07:08
Киевская полиция усилила охрану здания Верховной рады УкраиныДополнительные меры безопасности предприняты для охраны правительственного квартала. Накануне произошли столкновения между протестующими, пострадали 2 человека. Вечером активисты разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночь. Они выступают за отмену неприкосновенности народных депутатов, принятие нового избирательного закона и создание антикоррупционных судов. Кроме того, Михаил Саакашвили, лидер партии "Рух новых сил", призвал президента Украины уйти в отставку.
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