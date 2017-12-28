Киев назвал серьезной ошибкой приглашение Саакашвили в Украину

28 Декабря 2017 07:07

Как отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-президент Грузии не способствует налаживанию контакта между властью и населением. Он оказался "вирусом, который инфицировал украинскую политическую систему".

Напомним, летом президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре политик вернулся в Украину, прорвавшись через КПП на границе с Польшей. В связи с незаконным пересечением границы против политика и его сторонников завели уголовные дела. Несколько из них возбудили против Саакашвили и на его родине в Грузии.