Киев начал переговоры по освобождению остающихся в плену украинцев

28 Декабря 2017 13:09

Киев начал переговоры по освобождению остающихся в плену на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинцев. Это сообщила представитель Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко. В аэропорту Борисполь, куда в ночь на четверг прибыли освобожденные в Донбассе, Луценко заявила, что в Донецке и Луганске уже подтвердили местонахождение задержанных 20 украинцев. Петр Порошенко сообщил, что Киев во время проходившего накануне обмена пленными с самопровозглашенными народными республиками не освободил арестованных в стране россиян, так как планирует делать это в обмен на осужденных в России украинцев.