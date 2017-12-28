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Киев начал переговоры по освобождению остающихся в плену украинцев
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28 Декабря 2017 13:09

Киев начал переговоры по освобождению остающихся в плену украинцев

Киев начал переговоры по освобождению остающихся в плену на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинцев. Это сообщила представитель Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко. В аэропорту Борисполь, куда в ночь на четверг прибыли освобожденные в Донбассе, Луценко заявила, что в Донецке и Луганске уже подтвердили местонахождение задержанных 20 украинцев. Петр Порошенко сообщил, что Киев во время проходившего накануне обмена пленными с самопровозглашенными народными республиками не освободил арестованных в стране россиян, так как планирует делать это в обмен на осужденных в России украинцев.

  

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