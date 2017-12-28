27 Декабря 2017 21:17

Киев и самопровозглашенные республики совершили обмен пленными - самый масштабный за время конфликта на востоке Украины. 74 заложника, которые были в Донбассе, освобождены, однако один из них вернуться на родину отказался, сообщила уполномоченная непризнанной ДНР Дарья Морозова. В свою очередь официальный Киев передал самопровозглашенным ДНР и ЛНР 246 пленных. Ранее 40 заложников уже были освобождены, еще 20 решили остаться. Обмен проходил на нейтральной территории под наблюдением представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Напомним, вопрос обмена пленными является одним из основных пунктов минских соглашений. Наблюдатели не исключают, что сегодня благодаря успешно завершившейся процедуре появилась надежда на то, что могут быть достигнуты какие-то конкретные договоренности и по другим проблемным вопросам. Речь идет о реальном прекращении огня в Донбассе, введении миротворцев и выполнении политической части минских соглашений.