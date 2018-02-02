Киев будет оштрафован за недобросовестное проведение "Евровидения-2017"

3 Февраля 2018 09:05

Обжаловать решение, принятое еще в июне прошлого года, представители Украины не смогли. В Европейском вещательном союзе объяснили: "Организация песенного конкурса сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке шоу". Сумма штрафа, правда, была чуть снижена с 200 до 150 тысяч евро. Напомним, главная причина - недопуск к конкурсу россиянки Юлии Самойловой. "Первый канал" в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса.