Хезер Науэрт: Санкции призваны улучшить поведение России

Санкции призваны улучшить поведение России. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт. При этом в Вашингтоне надеются на дальнейшее сотрудничество посредством диалога.

Хезер Науэрт, представитель госдепартамента США:

"Нам хочется верить, что диалог имеет действительно важное значение. Это попытка наладить отношения со страной, с которой нам действительно нужно сотрудничать и иметь тесные связи".

Ранее внешнеполитическое ведомство США анонсировало введение против России новых санкций. Они могут вступить в силу 22 августа. В их основе - американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года. Ну а поводом стало так называемое "дело Скрипалей".