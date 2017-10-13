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Харви Вайнштейн исключен из американской Академии киноискусств
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15 Октября 2017 12:03

Харви Вайнштейн исключен из американской Академии киноискусств

Продюсера обвиняют в сексуальных преступлениях. Кроме того, в Елисейском дворце хотят лишить Вайнштейна Ордена почетного легиона, который он получил 5 лет назад.

Напомним, скандал вокруг кинопродюсера разгорелся после того, когда многие голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Кара Делевинь.  

  

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