Харви Вайнштейн исключен из американской Академии киноискусств

15 Октября 2017 12:03

Продюсера обвиняют в сексуальных преступлениях. Кроме того, в Елисейском дворце хотят лишить Вайнштейна Ордена почетного легиона, который он получил 5 лет назад.

Напомним, скандал вокруг кинопродюсера разгорелся после того, когда многие голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Кара Делевинь.