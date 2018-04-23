Кейт Миддлтон сегодня родила сына

23 Апреля 2018 19:07

В Британии все политические страсти сегодня затмила новость о пополнении в королевской семье.

Итак, Герцогиня Кембриджская сегодня родила сына. О появлении на свет принца собравшимся у больницы Святой Марии по традиции сообщил герольд. Новорожденный мальчик займет пятое место в очереди на британский престол - после деда Чарльза, отца Уильяма, старшего брата Джорджа и сестры Шарлотты. Имя малыша будет объявлено в ближайшие дни. По мнению букмекеров, очень вероятны Альберт, Артур, Фред или Джек.