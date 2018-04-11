Кем был на самом деле дамский угодник Джакомо Казанова

10 Апреля 2018 22:00

От азартных игр и философии до математики и военного дела. Чем он только не увлекался. Но ассоциируют его с разбитыми женскими сердцами. Джакомо Казанова. Выставка в Венеции позволит избавиться от стереотипов, которые шлейфом тянутся за ним последние 220 лет. Прогуляться по шести комнатам жизни великого авантюриста и по-настоящему талантливого человека приглашает Татьяна Волкова.

Интерактивный музей открылся в день рождения Джакомо Казановы - 2 апреля. Так венецианцы исправили историческую несправедливость, ведь герой экспозиции - один из самых знаменитых уроженцев города. Авантюрист, шпион, писатель, ученый и, конечно, самый известный в истории дамский угодник. Неудивительно, что центром экспозиции стала спальня легендарного ловеласа. На стене две тени, одна принадлежит Казанове, вторая - неизвестной женщине. Тем не менее, устроители музея считают, что удачливость венецианца в любовных делах - далеко не единственный его талант, достойный памяти потомков. Джакомо увлекался философией, лингвистикой, математикой, литературой, мечтал стать врачом и даже выступал на военном поприще.

Андреа Косентино, директор фонда и музея им. Джакомо Казановы: "Наша цель - добиться переоценки личности этого прославленного человека. Казанова оказался заложником образа героя-любовника, а между тем он был еще и успешным ученым и выдающейся персоной своего времени".

Родители готовили Казанову для карьеры священника, но ей помешала страсть молодого послушника к азартным играм. Однажды он спас жизнь влиятельному венецианскому сенатору, который затем взял его к себе на службу и ввел в высший свет Венеции. Страсть к разного рода приключениям привела его на скамью подсудимых. За многочисленные любовные связи и увлечение оккультными науками церковный суд приговорил его к пяти годам заключения, однако неугомонный арестант сбежал из тюрьмы в Париж, где легко нашел себе новых покровителей. Джакомо исколесил всю Европу, занимаясь преимущественно шпионажем. Фортуна была на его стороне - благодаря врожденному обаянию и авантюрному характеру Казанова легко выпутывался из любых неприятностей.

Карло Луиджи Пароди, основатель фонда и музея им. Джакомо Казановы: "Если бы речь шла о выставке, например, знаменитого художника, можно было бы устроить выставку его работ, и таким образом рассказать его творческую биографию. Но здесь совсем особый случай. Личность Казановы можно раскрыть только через его персональный опыт. А для этого нужны современные технологии - они позволяют прожить тот опыт и прочувствовать те эмоции, которые владели этим выдающимся человеком. Мы обратились к известной студии ETT, которая помогла воплотить наш замысел. Теперь каждый наш гость может в течение 45 минут побыть самим Казановой".

Ролик переносит зрителя в 1753 год - время, когда юный Казанова вернулся в родную Венецию из путешествия по Италии. Это начало пути великого ловеласа, проводившего ночи напролет на роскошных балах, в обществе прекрасных женщин. Снятый с помощью особой технологии ролик позволяет рассмотреть происходящее с разных ракурсов и перспектив и максимально погрузиться в виртуальное пространство.

Роберто Фраска, креативный директор компании ЕТТ S.P.A: "Технология создания видео на 360 градусов очень сложна, поскольку обеспечивает субъективный опыт. Зритель видит себя в образе Казановы, в его одежде, в его окружении. По сути, мы делаем так, чтобы наши гости видели мир глазами нашего героя"

Одна из комнат посвящена литературному творчеству Казановы. Он написал около 20 сочинений, главным из которых стали мемуары "История моей жизни". Книгу перевели на множество языков, и именно она стала основой легенды, которая столетиями сопровождает имя Казановы. Точное количество своих любовниц он так и не назвал, скромно округлив эту цифру до нескольких сотен. Однако некоторые исследователи считают, что у Джакомо было всего 132 женщины. Впрочем, прославился он не столько количеством связей, сколько искусством обольщения - все его романы были наполнены страстью и искренним интересом к дамам сердца. Великий ловелас стал героем десятков мюзиклов, театральных постановок и сериалов, а также по крайней мере 12 фильмов. Костюмы из ленты 2005 года, где образ легендарного повесы воплотил Хит Леджер, выставлены в одном из павильонов музея.

Музыкант и писатель, игрок и шпион, неутомимый искатель приключений и покоритель женских сердец - таким был Джакомо Казанова. Неукротимая энергия превратила его жизнь в бесконечную авантюру, а череда любовных связей прославила его как самого удачливого соблазнителя в истории. Виртуальный музей Казановы вскоре собирается в путешествие, в том числе в города, где побывал в свое время легендарный герой-любовник - в Париж, Прагу, Лондон, Санкт-Петербург. Хотя бы на 45 минут почувствовать себя Казановой смогут также жители Нью-Йорка, Токио и Пекина.