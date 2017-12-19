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Казахстан отмечает День Независимости
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16 Декабря 2017 09:03

Казахстан отмечает День Независимости

Сегодня Казахстан отмечает День Независимости. Республике исполняется 26 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с национальным праздником. По всей стране пройдут народные гуляния и концерты. Вечером состоится красочный салют.

  

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