Катрин Денев защитила права мужчин "оказывать знаки внимания"

10 Января 2018 12:10

Актриса считает пуританством кампанию, которая направлена против домогательств. Денев и около ста других известных француженок опубликовали свое мнение в колонке французского издания "Ле Монд": "Протест женщин против насилия сейчас превратился в "охоту на ведьм".