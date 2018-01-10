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Катрин Денев защитила права мужчин "оказывать знаки внимания"
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10 Января 2018 12:10

Катрин Денев защитила права мужчин "оказывать знаки внимания"

Актриса считает пуританством кампанию, которая направлена против домогательств. Денев и около ста других известных француженок опубликовали свое мнение в колонке французского издания "Ле Монд": "Протест женщин против насилия сейчас превратился в "охоту на ведьм". 

  

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