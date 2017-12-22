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Каталония вновь проголосовала за независимость
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22 Декабря 2017 12:05

Каталония вновь проголосовала за независимость

По итогам вчерашних парламентских выборов три партии, которые выступают за выход из состава Испании, получили большинство мест в парламенте — 70 из 135-ти. Изгнанный лидер Каталонии и глава партии "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон назвал результаты голосования "полным поражением Мадрида".

Однако в процентном соотношении лидирует партия "Граждане", которая выступает за единую Испанию. Она набрала 25 % голосов, тем самым получив 36 мандатов.

Представители Еврокомиссии, комментируя результаты выборов, подчеркнули, что они никак не скажутся на позиции невмешательства ЕС во внутренние дела Испании.

  

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