Кастомизированные мотоциклы выставили в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе

20 Апреля 2018 12:12

Кастомизированные мотоциклы заняли центральное место на выставке в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе. 24 байка, переделанные в авторском исполении, представляют развитие кастомайзинга за последнее десятилетие. На музейном уровне такая выставка проходит впервые. В павильонах - работы конструкторов из Японии, Германии, Испании, Ирландии и США. Здесь есть все виды и стили мотоциклов. Их объединяет эстетика, качество и ручная работа.