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Карнавал в Аргентине
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29 Января 2018 19:12

Карнавал в Аргентине

Один из самых колоритных карнавалов планеты стартовал в Аргентине. Он сочетает в себе элементы народного уличного гуляния, сложного театрального шоу и художественного конкурса. Гости праздника с головой погружаются в водоворот ритмичной музыки, страстных танцев и ослепительно ярких нарядов с обилием перьев и блесток.

Каждый сезон в карнавале участвует около 700 танцоров и 5 больших карнавальных платформ, а также маршевой оркестр и хор певцов. Жюри оценивает уровень хореографии, качество костюмов, синхронность танцоров и выбирает по итогам сезона лучший клуб самбы. 

  

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