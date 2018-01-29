Карнавал в Аргентине

29 Января 2018 19:12

Один из самых колоритных карнавалов планеты стартовал в Аргентине. Он сочетает в себе элементы народного уличного гуляния, сложного театрального шоу и художественного конкурса. Гости праздника с головой погружаются в водоворот ритмичной музыки, страстных танцев и ослепительно ярких нарядов с обилием перьев и блесток.

Каждый сезон в карнавале участвует около 700 танцоров и 5 больших карнавальных платформ, а также маршевой оркестр и хор певцов. Жюри оценивает уровень хореографии, качество костюмов, синхронность танцоров и выбирает по итогам сезона лучший клуб самбы.