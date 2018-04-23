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Канадская полиция рассматривает атаку в Торонто как теракт
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24 Апреля 2018 08:02

Канадская полиция рассматривает атаку в Торонто как теракт

Однако прорабатываются все варианты. Вчера поздно вечером мужчина на микроавтобусе въехал в толпу людей на тротуаре. По последним данным, погибли 10 человек. Еще 15 ранены.

Марк Сандерс , шеф полиции г. Торонто (Канада): "Основываясь на данных очевидцев, можно достаточно ясно сказать, даже исходя из общей оценки, что действия водителя были намеренными".

Сейчас нападавший задержан. Мотивы пока выясняются. Есть версия, что экстремист хотел, чтобы полицейский его застрелил.

  

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