Калифорнию уничтожает второй по масштабу природный пожар "Томас"

20 Декабря 2017 09:03

Стихия за две недели разрослась до тысячи ста квадратных километров. В огне погибли два человека. Спасатели зафиксировали всего 6 очагов. Власти прогнозируют, что в ближайшие дни "Томас" станет рекордным. Ситуацию осложняет сильный ветер и отсутствие осадков. Напомним, самый крупный пожар зафиксирован в США в 2003 году близ Сан-Диего. Тогда погибли 15 человек.