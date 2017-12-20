Главная>>В мире>>Калифорнию уничтожает второй по масштабу природный пожар "Томас"
В мире
RSS
Калифорнию уничтожает второй по масштабу природный пожар "Томас"
Скачать Поделиться

20 Декабря 2017 09:03

Калифорнию уничтожает второй по масштабу природный пожар "Томас"

Стихия за две недели разрослась до тысячи ста квадратных километров. В огне погибли два человека. Спасатели зафиксировали всего 6 очагов. Власти прогнозируют, что в ближайшие дни "Томас" станет рекордным. Ситуацию осложняет сильный ветер и отсутствие осадков. Напомним, самый крупный пожар зафиксирован в США в 2003 году близ Сан-Диего. Тогда погибли 15 человек.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =