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Тереза Мэй продолжит сотрудничество с США и Францией по международному ответу на ситуацию в Сирии
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13 Апреля 2018 07:05

Тереза Мэй продолжит сотрудничество с США и Францией по международному ответу на ситуацию в Сирии

Кабинет министров Великобритании поручил премьеру Терезе Мэй продолжить тесное сотрудничество с США и Францией, чтобы подготовить международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Министры заключили, что в случившемся, скорее всего, виноват режим Асада.

Тем не менее, официальных доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума до сих пор нет. Сейчас в Сирию направлена миссия ОЗХО. Эксперты организации приступят к расследованию уже завтра.

А сегодня в Нью-Йорке состоится очередное открытое заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Сирии. Проведение встречи при участии Генерального секретаря всемирной организации Антонио Гутерриша инициировала Россия.
  

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