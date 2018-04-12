Тереза Мэй продолжит сотрудничество с США и Францией по международному ответу на ситуацию в Сирии

13 Апреля 2018 07:05

Кабинет министров Великобритании поручил премьеру Терезе Мэй продолжить тесное сотрудничество с США и Францией, чтобы подготовить международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Министры заключили, что в случившемся, скорее всего, виноват режим Асада.





Тем не менее, официальных доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума до сих пор нет. Сейчас в Сирию направлена миссия ОЗХО. Эксперты организации приступят к расследованию уже завтра.





А сегодня в Нью-Йорке состоится очередное открытое заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Сирии. Проведение встречи при участии Генерального секретаря всемирной организации Антонио Гутерриша инициировала Россия.