В мире
21 Января 2018 15:05
К Земле несется астероид размером с небоскреб
НАСА предупреждает. К Земле несется астероид размером с небоскреб. И если небесное тело упадет на нашу планету, то погрузит ее в ледниковый период. Ближе всего к Земле AJ-129 окажется 4 февраля. Размер его может составлять почти 2 километра. Это больше, чем самое крупное сооружение - Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 800 метров. Скорость около 34 километров в секунду, что в 15 раз выше, чем у самого быстрого пилотируемого самолета в мире - гиперзвукового Х-15.
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