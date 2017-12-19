К МКС сегодня пристыковался корабль "Союз"

19 Декабря 2017 15:18

На борту - россиянин Антон Шкаплеров, а также американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи. Новый экипаж будет работать на станции около четырех месяцев. В планах - десятки исследований в области медицины, а также биологии и геофизики. Запланирован целый ряд выходов в открытый космос. Ракета-носитель "Союз" с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома "Байконур" в воскресенье.