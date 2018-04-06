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Извержение знаменитого вулкана Килауэа
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6 Апреля 2018 12:11

Извержение знаменитого вулкана Килауэа

На Гавайях сняли на видео извержение знаменитого вулкана Килауэа. На вершине горы, внутри кратера, образовалось озеро с раскаленной лавой. Вулкан называют самым активным на Земле. Он непрерывно извергается почти 35 лет. Ради этого впечатляющего зрелища многие туристы приезжают в Гавайский национальный парк.

  

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