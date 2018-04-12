Израиль сегодня вспоминает погибших во время катастрофы европейского еврейства

12 Апреля 2018 12:10

По традиции шесть факелов в память о 6 миллионах жертв нацизма зажгли люди, пережившие этот ужас. Утром по всей стране прозвучали звуки сирены. На две минуты жители страны замерли в молчании, отдавая долг памяти убитым фашистами и их пособниками в годы Второй мировой войны.