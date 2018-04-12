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Израиль сегодня вспоминает погибших во время катастрофы европейского еврейства
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12 Апреля 2018 12:10

Израиль сегодня вспоминает погибших во время катастрофы европейского еврейства

По традиции шесть факелов в память о 6 миллионах жертв нацизма зажгли люди, пережившие этот ужас. Утром по всей стране прозвучали звуки сирены. На две минуты жители страны замерли в молчании, отдавая долг памяти убитым фашистами и их пособниками в годы Второй мировой войны.

  

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