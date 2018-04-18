19 Апреля 2018 07:09

Израиль отмечает День независимости и 70-летний юбилей еврейского государства. Праздничные мероприятия в регионе начались еще накануне. С заходом солнца на горе Герцля в Иерусалиме по традиции состоялась церемония зажигания факелов. А сегодня в небе над страной пройдет воздушный парад. Запланировано и проведение 70-километровой пляжной вечеринки, парада огней и спортивных состязаний.

И, как сообщают СМИ, празднование Дня Независимости в Израиле едва не было омрачено терактом. Военным удалось предотвратить атаку. Взрывное устройство было заложено на крыше грузовика, который доставлял товары в Иерусалим. Водитель-палестинец задержан.