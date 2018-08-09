Сирены тревоги звучали всю ночь - Израиль и сектор Газа обменялись авиаударами. Сначала, примерно около полуночи, порядка 150 ракет выпустили палестинские боевики по югу Израиля. Системам ПВО удалось перехватить 25 снарядов. Под обстрелом оказался приграничный город Сдерот - там ракеты попали в жилые дома. Есть раненые.

В ответ на эту атаку израильская авиация разбомбила в анклаве свыше 140 объектов боевиков - штабы, тоннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты ХАМАСа. Пока известно о трех погибших - среди них женщина с ребенком.