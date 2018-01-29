Израиль и Польша пришли к соглашению о немедленном начале диалога в отношении закона о холокосте

29 Января 2018 19:03

Ранее этот вопрос обсудили по телефону премьер-министры.

27 января польский сейм одобрил закон об уголовной ответственности за обвинения граждан Польши в участии в холокосте. Тюремное заключение сроком на три года или крупный штраф грозит каждому, кто использует формулировку "польские лагеря смерти". По новой норме, их следует называть "немецкие концлагеря". Власти Израиля отмечают, что никакой закон не может изменить историческую правду.