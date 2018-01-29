Главная>>В мире>>Израиль и Польша пришли к соглашению о немедленном начале диалога в отношении закона о холокосте
В мире
RSS
Израиль и Польша пришли к соглашению о немедленном начале диалога в отношении закона о холокосте
Скачать Поделиться

29 Января 2018 19:03

Израиль и Польша пришли к соглашению о немедленном начале диалога в отношении закона о холокосте

Ранее этот вопрос обсудили по телефону премьер-министры.

27 января польский сейм одобрил закон об уголовной ответственности за обвинения граждан Польши в участии в холокосте. Тюремное заключение сроком на три года или крупный штраф грозит каждому, кто использует формулировку "польские лагеря смерти". По новой норме, их следует называть "немецкие концлагеря". Власти Израиля отмечают, что никакой закон не может изменить историческую правду.

  

Другие новости

Карнавал в Аргентине Карнавал у Аргенціне 29.01.2018 19:12 / В мире Карнавал в Аргентине
Слон-нелегал Слон-нелегал 29.01.2018 19:10 / В мире Слон-нелегал
Пик наводнения в Париже Пік паводкі ў Парыжы 29.01.2018 13:05 / В мире Пик наводнения в Париже

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =