Из затопленной пещеры в Таиланде спасли еще двоих детей

9 Июля 2018

Мальчиков сейчас осматривают врачи, потом отправят в больницу. Ранее удалось вызволить из подземелья еще четверых ребят. Основная забота медиков - это адаптация глаз подростков к свету после пребывания в темноте более двух недель. Уже известно, что этим вечером родители спасенных спортсменов наконец-то встретятся со своими детьми. Операция продолжается. Власти надеются уже сегодня освободить остальных семерых пленников. Ребят эвакуируют опытные дайверы. Заложников стихии по очереди выводят подводным путем с помощью аквалангов. Путь на поверхность - почти 5 километров. 

Напомним, школьники и их тренер оказались заблокированными в подземном лабиринте 23 июня. Выбраться им помешало внезапное наводнение.

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