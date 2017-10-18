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Из-за утечки аммиака в канадском городе Ферни погибли три человека
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18 Октября 2017 08:11

Из-за утечки аммиака в канадском городе Ферни погибли три человека

Утечка опасного газа произошла в районе хоккейной арены. В жилых кварталах поблизости объявили экстренную эвакуацию. На место прибыли бригады спасателей. Из-за повышенной концентрации аммиака в воздухе пока невозможно войти в помещение. Причина утечки выясняется.

  

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