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Из-за снегопада в Москве задержаны и отменены десятки рейсов
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30 Января 2018 17:04

Из-за снегопада в Москве задержаны и отменены десятки рейсов

Например, во Внуково сейчас идет противогололедная обработка взлетно-посадочных полос. В Беларуси же из-за порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Он сохранится до завтра.
  

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