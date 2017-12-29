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Из-за морозов сразу в нескольких штатах США отменены авиарейсы
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29 Декабря 2017 09:02

Из-за морозов сразу в нескольких штатах США отменены авиарейсы

Во власти арктических циклонов оказался восток страны. В Чикаго вместо трех ниже нуля до минус 15, в Филадельфии от холода замерзли фонтаны, а в Пенсильвании - целое озеро. На погоду обратил внимание и Дональд Трамп. Президент в "Твиттере" посоветовал соотечественникам теплее одеваться и иронично напомнил о глобальном потеплении, отметив: "Мы могли бы воспользоваться старым добрым глобальным потеплением, для борьбы с которым наша страна собиралась потратить триллионы долларов". Кстати, холода в США продержатся до Нового года. А самая морозная ночь ждет американцев на 1 января.

  

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