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Из Лапландии в путешествие по миру отправился Санта-Клаус
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23 Декабря 2017 15:03

Из Лапландии в путешествие по миру отправился Санта-Клаус

Впереди у него много часов пути. В течение двух недель бородатый волшебник будет летать над миром и приносить детям подарки. Следить за передвижениями главного зимнего волшебника по планете можно на его официальном сайте. 
  

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