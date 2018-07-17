Итальянский художник нарисовал на поле гигантский Кубок мира по футболу

В Сети появилось видео изображенного на поле в Италии под Вероной гигантского Кубка мира по футболу, который в воскресенье выиграла сборная Франции. Его "нарисовал" итальянский художник Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга. Площадь изображения достигает 25 тысяч квадратных метров. На работу при 36-градусной жаре ушло около шести часов. Свое творение итальянец посвятил окончанию ЧМ-2018 в России. Надпись "Россия" кириллицей украшает изображение снизу.