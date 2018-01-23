В Италии мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим

23 Января 2018 07:05

Вооруженный ружьём, он забаррикадировался в своей квартире. Сначала неизвестный кричал, что убил свою жену, а после начал стрелять по толпе. Его 14-летняя дочь смогла убежать. В результате ЧП ранены 5 человек. Правоохранители, попавшие в квартиру после штурма, обнаружили мужчину мертвым. Мотивы стрелка выясняются.