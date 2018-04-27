27 Апреля 2018 12:02

Главная мировая новость пятницы - исторические переговоры лидеров стран Корейского полуострова. Согласно официальным сообщениям, по итогам первого за последнее десятилетие саммита обе стороны решили продолжить рабочие консультации. Мероприятие, напомним, организовали в демилитаризованной зоне. Его приехали освещать более 3 000 журналистов из 36 стран. С подробностями наш корреспондент Вадим Мартишевский.

Переговоры, которые пресса называет историческими, прошли в пограничном пункте Пханмунджом. В этом открытом, без заграждений из колючей проволоки участке буферной зоны проходили официальные контакты Юга и Севера. Перед встречей лидеры двух стран с улыбками поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Перейдя через разделяющую страны черту, Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, который оказался на южной стороне. А затем - это не было предусмотрено протоколом - он сам предложил коллеге пройти на территорию соседнего государства, и они еще раз перешагнули через пока разделяющий две страны барьер. Все это сопровождалось аплодисментами.

Юн Юнг Кван, политолог: "С начала этого года сложилась ситуация, которая вела к этим переговорам между Пхеньяном и Сеулом. Переломным моментом для КНДР и Республики Корея является нормализация их отношений и открытие дверей для всего мира. Таким образом, эта встреча имеет большое значение, и надеюсь, все будет проходить успешно".

В здании с символичным названием Дом мира на саммите двух корейских государств проходили официальные переговоры. За ходом саммита следили все: не только пресса, но и сами корейцы, а также политологи.

Чол Канг, главный научный сотрудник Института политических исследований ASAN: "Встреча северокорейского и южнокорейского лидеров значительно расширяет возможности денуклеаризации и закладывает основу для создания миролюбивой системы между двумя странами".

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин - наладить железнодорожное сообщение между странами. В течение дня стороны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

Ким Чен Ын, Председатель Госсовета КНДР: "Надеюсь, наши переговоры затронут все нерешенные проблемы и принесут хорошие результаты. Я хочу сказать, что мы должны решительно смотреть в будущее, наши страны должны идти рука об руку. Надеюсь, мы будем встречаться чаще, чтобы решить проблемы, существующие между нами, и построить желанный хороший мир".

Встречу называют знаковой, поскольку она стала третьей в истории глав корейских государств после окончания войны в 1953 году. Предыдущие саммиты прошли в 2000 и 2007 году в Пхеньяне.