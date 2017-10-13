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Испания отмечает национальный праздник объединения испанских королевств в единую монархию
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12 Октября 2017 08:04

Испания отмечает национальный праздник объединения испанских королевств в единую монархию

Испания сегодня отмечает национальный праздник, символизирующий объединение испанских королевств в единую монархию. Главным событием сегодня станет красочный парад военных в Мадриде. 

Президент Беларуси поздравил Короля Испании Филиппа VI и народ этой страны с национальным праздником.

  

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