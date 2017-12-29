"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Питере и Каире

30 Декабря 2017 09:03

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за два произошедших на этой неделе взрыва. Напомним, в среду в одном из супермаркетов Петербурга взорвалось самодельное устройство, заложенное в камере хранения. Пострадали 18 человек, часть из них по-прежнему находится в больнице.

А накануне в пригороде Каира вооруженный мужчина напал на христианскую церковь. В результате инцидента погибли 10 человек. Нападавший был задержан.