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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Питере и Каире
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30 Декабря 2017 09:03

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Питере и Каире

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за два произошедших на этой неделе взрыва. Напомним, в среду в одном из супермаркетов Петербурга взорвалось самодельное устройство, заложенное в камере хранения. Пострадали 18 человек, часть из них по-прежнему находится в больнице.

А накануне в пригороде Каира вооруженный мужчина напал на христианскую церковь. В результате инцидента погибли 10 человек. Нападавший был задержан.

  

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