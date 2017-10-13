В мире
15 Октября 2017 09:02
Иран выйдет из ядерной сделки, если США восстановят санкции против него
Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. Министр указал на ограничения в особо важных для Ирана сферах - это, прежде всего, добыча нефти и продажа воздушных судов. Он также прокомментировал выступление Трампа. Оно, по его словам, лишь навредило репутации Америки и обозначило отсутствие какой-либо стратегии. Напомним, ранее американский лидер обвинил власти Ирана в нарушении договора по мирному атому и поддержке террористов. Теперь Штаты в любой момент могут разорвать ядерную сделку, согласно которой Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность взамен на отмену санкций.
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