Иран выйдет из ядерной сделки, если США восстановят санкции против него

15 Октября 2017 09:02

Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. Министр указал на ограничения в особо важных для Ирана сферах - это, прежде всего, добыча нефти и продажа воздушных судов. Он также прокомментировал выступление Трампа. Оно, по его словам, лишь навредило репутации Америки и обозначило отсутствие какой-либо стратегии. Напомним, ранее американский лидер обвинил власти Ирана в нарушении договора по мирному атому и поддержке террористов. Теперь Штаты в любой момент могут разорвать ядерную сделку, согласно которой Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность взамен на отмену санкций.