Главная>>В мире>>Иран выйдет из ядерной сделки, если США восстановят санкции против него
В мире
RSS
Иран выйдет из ядерной сделки, если США восстановят санкции против него
Скачать Поделиться

15 Октября 2017 09:02

Иран выйдет из ядерной сделки, если США восстановят санкции против него

Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. Министр указал на ограничения в особо важных для Ирана сферах - это, прежде всего, добыча нефти и продажа воздушных судов. Он также прокомментировал выступление Трампа. Оно, по его словам, лишь навредило репутации Америки и обозначило отсутствие какой-либо стратегии. Напомним, ранее американский лидер обвинил власти Ирана в нарушении договора по мирному атому и поддержке террористов. Теперь Штаты в любой момент могут разорвать ядерную сделку, согласно которой Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность взамен на отмену санкций.
  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 13.10.2017 21:50 / В мире Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =