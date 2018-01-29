Иран во власти снежного ненастья

29 Января 2018 15:03

Снегопады обрушились на западные и центральные части страны. В Тегеране из-за непогоды закрыты аэропорты и школы. Высота снега в некоторых районах достигла почти полутора метров. Снегопады внесли коррективы и в работу железнодорожного транспорта, некоторые автомагистрали перекрыты. Впрочем, большинство жителей региона обрадовались приходу настоящей зимы.