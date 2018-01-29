В мире
29 Января 2018 15:03
Иран во власти снежного ненастья
Снегопады обрушились на западные и центральные части страны. В Тегеране из-за непогоды закрыты аэропорты и школы. Высота снега в некоторых районах достигла почти полутора метров. Снегопады внесли коррективы и в работу железнодорожного транспорта, некоторые автомагистрали перекрыты. Впрочем, большинство жителей региона обрадовались приходу настоящей зимы.
Другие новости
29.01.2018 19:17 / В мире Американская академия звукозаписи раздала премии "Грэмми"
29.01.2018 19:12 / В мире Карнавал в Аргентине
29.01.2018 19:10 / В мире Слон-нелегал
29.01.2018 19:09 / В мире Наводнение в Париже вышло на пиковый уровень
29.01.2018 19:03 / В мире Израиль и Польша пришли к соглашению о немедленном начале диалога в отношении закона о холокосте
29.01.2018 17:02 / В мире В Сочи стартовал Конгресс сирийского национального диалога
29.01.2018 15:01 / В мире В Турции задержано 311 человек по подозрению в пропаганде терроризма
29.01.2018 13:05 / В мире Пик наводнения в Париже
29.01.2018 12:11 / В мире Экстренная посадка самолета в Калифорнии
29.01.2018 12:09 / В мире Власти Филиппин объявили масштабную эвакуацию в районе поселений у вулкана Майон
29.01.2018 12:07 / В мире В Турции атакуют комары - переносчики вируса Зика
29.01.2018 12:05 / В мире Число жертв атаки на военную академию в Кабуле возросло до 11-ти
29.01.2018 09:05 / В мире В аргентинском городе Гуалегуайчу стартовал традиционный карнавал
29.01.2018 09:03 / В мире В Нью-Йорке вручили статуэтки "Грэмми"
29.01.2018 09:02 / В мире В Кабуле террористы атаковали военную академию
29.01.2018 08:08 / В мире В Сочи стартует Конгресс сирийского диалога
29.01.2018 08:03 / В мире Филиппины готовятся к возможной чрезвычайной ситуации
29.01.2018 08:00 / В мире В Чехии завершились президентские выборы