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Иран во власти снежного ненастья
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29 Января 2018 15:03

Иран во власти снежного ненастья

Снегопады обрушились на западные и центральные части страны. В Тегеране из-за непогоды закрыты аэропорты и школы. Высота снега в некоторых районах достигла почти полутора метров. Снегопады внесли коррективы и в работу железнодорожного транспорта, некоторые автомагистрали перекрыты. Впрочем, большинство жителей региона обрадовались приходу настоящей зимы.

  

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