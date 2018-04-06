Инженер таганрогского завода отравил своих коллег таллием

5 Апреля 2018 12:06

Ведущий инженер-конструктор таганрогского завода отравил своих коллег таллием. Владислав Шульга подсыпал ядовитое вещество в кулер с водой. В итоге наличие солей тяжелого металла обнаружено в крови у 27-ми сотрудников авиационного комплекса имени Бериева. Все они госпитализированы. Всего за помощью к медикам обратились 37 человек. У Шульги был конфликт с одним из коллег. Именно он мог спровоцировать такие действия мужчины. Возбуждено уголовное дело.